- A Brancaccio è il giorno dell'addio. Un chiesa gremita ha accolto i feretri di Angela Merenda e Annamaria La Mantia, le due donne investite da un pirata della strada venerdì sera. Tutto il quartiere si è stretto attorno ai familiari, colpiti dalla tragedia quattro giorni fa, quando madre e figlia stavano per tornare a casa, all'uscita dalla chiesa evangelica "Dio con Noi", in via Fichidindia. In quello stesso luogo, oggi, la comunità ha ricordato le due donne e pregato per loro: "Angela e Annamaria avevano riconosciuto nella loro anima, la preaenza costante di Gesù - ha detto il pastore durante la celebrazione -. Adesso saranno per sempre insieme. Vorrei dire tante cose ai familiari, vorrei consolarli - ha aggiunto - ma spesso le parole non bastano. Se crediamo, non moriremo mai, anche in presenza della morte possiamo onorare la vita, come quelle delle nostre care Angela e Annamaria"., conoscenti e parenti, non si danno pace: "Una famiglia distrutta - dice una cugina - ed è tutta colpa di chi ha avuto il coraggio di scappare senza nemmeno chiamare i soccorsi".