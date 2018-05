MESSINA - Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina in contrada Saliceto, lungo la statale 113 che collega Patti a San Giorgio di Gioiosa Marea, in Provincia di Messina. Nell'incidente ha perso la vita una donna di San Giorgio di Gioiosa Marea, che si trovava alla guida della macchina che si è scontrata in maniera frontalmente con un autocarro, finendo la propria corsa poi contro un muro.La donna, Rita Segreto, 49 anni, noto avvocato di San Giorgio di Gioiosa Marea, è morta sul colpo a seguito del violento impatto. Inutili i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco. In zona il traffico ha subito rallentamenti.