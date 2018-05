PALERMO - "Ho sposato le istituzioni", Antonello Montante sta rispondendo così alle domande del gip del tribunale di Caltanissetta respingendo ogni accusa. Lo rende noto Giuseppe Panepinto, uno degli avvocati dell'ex responsabile per la Legalità di Confindustria ed ex presidente di Sicindustria, ai domiciliari da ieri con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. E' interrogato da oltre sei ore. "Non ho mai avuto vantaggi, nè appalti, nè finanziamenti, nè agevolazioni - ha affermato Montante - ho stravolto la mia vita e sono sicuro che non posso più tornare indietro".(ANSA).