"Saranno assunti dieci lavoratori stagionali nell'Isola - dichiara Gabriele Urzì dirigente nazionale First Cisl Unicredit - grazie all'iniziativa aziendale, alle sollecitazioni del management locale e alle continue pressioni esercitate dal sindacato negli ultimi mesi. Non sono certo sufficienti ad affrontare con serenità il periodo estivo - continua Urzì - ma accogliamo positivamente queste assunzioni in quanto rappresentano una importante inversione di tendenza rispetto al trend degli ultimi anni. Per presentare la domanda basta accedere al sito web di UniCredit (www.unicredit.it) e andare alla sezione che prevede l'inserimento della candidatura rivolta alla figura del consulente di filiale (Sicilia)

Le prime assunzioni avverranno a giugno e i lavoratori avranno un contratto a tempo determinato della durata di tre mesi".

- "Si sbloccano le assunzioni a Unicredit in Sicilia e la First Cisl è moderatamente soddisfatta", si legge in una nota.