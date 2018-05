Una esclusiva dell'Huffington Post che pubblica la bozza del presunto contratto di governo tra M5s e Lega. "La parte più sorprendente, e per certi versi più esplosiva, del documento cui stanno lavorando come base di un accordo di governo Lega e M5s - si legge - è contenuta a pagina 4 delle 39 di cui il documento è, al momento, composto: la creazione di una struttura parallela al Consiglio dei ministri, il Comitato di Riconciliazione, sede in cui regolare i dissensi nella cooperazione fra le due forze politiche o prendere nuove decisioni". Ma c'è anche dell'altro, secondo il giornale: la possibilità di uscire dall'euro, la volontà di togliere le sanzioni a Putinla richiesta a Draghi di cancellare 250 miliardi di debito italiano.