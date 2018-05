Per ognuno di loro, una sanzione di 161 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente, come previsto dal codice della strada. Nel corso dei controlli gli agenti hanno sequestrato un'auto priva senza copertura assicurativa e contestato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e tre mancate revisioni del mezzo. . Nel corso dei controlli gli agenti hanno sequestrato un'auto priva senza copertura assicurativa e contestato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e tre mancate revisioni del mezzo.

"Nei prossimi giorni - spiegano da via Dogali - il servizio sarà pianificato in altre zone della città, in modo da effettuare un controllo capillare nel capoluogo".

La polizia municipale ha potenziato il monitoraggio sulle strade palermitane e concentrato l'attenzione su via Sciuti, via Notarbartolo e via Dante, dove gli agenti del nucleo autovelox in borghese e a bordo di moto civetta, hanno sorpreso 23 automobilisti che utilizzavano il cellulare alla guida.