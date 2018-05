- Vandali in corso Vittorio Emanuele. Su una panchina e sugli arredi, a pochi passi dalla Cattedrale, sono apparse delle parolacce tipiche della cultura palermitana. Deturpato anche un tratto di marciapiede adiacente alla panchina con uno spray di colore rosso. L’atto vandalico è stato denunciato, con le foto, sui social network dalla pagina Retake Palermo: “Se in una serata di primavera arrivi a fare questo probabilmente non hai una/o ragazza/o che ti vuole bene, dei cari amici con cui confidarti – si legge nel post su Facebook – un bel film da vedere, un qualsiasi libro da leggere, buona musica da ascoltare e soprattutto una famiglia che ti sappia educare”. Le scritte sono state prontamente rimosse.