E' un'emergenza senza fine negli ospedali palermitani. Un'altra aggressione è avvenuta ieri sera all'ospedale Civico, nel reparto di Oncologia medica, dove ad avere la peggio, stavolta, è stato un infermiere di 45 anni. E' stato lui stesso, poco prima delle 20, a chiamare la polizia: in base a quanto ha raccontato agli agenti, il parente di un paziente avrebbe cercato di entrare dopo l'orario consentito, ma l'ingresso non era più permesso. Avrebbe dunque sfogato la sua rabbia sferrandogli un pugno in faccia, nonostante la presenza di un bambino che teneva per mano. Il personale sanitario ha soccorso l'infermiere a cui è stato diagnosticato un trauma facciale, mentre l'aggressore si è dato alla fuga. La polizia ha acquisito le immagini della videosorveglianza per risalire all'uomo.

nuovamente l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi all'ospedale "Cervello". I primi di aprile è stata invece presa di mira l'equipe di Chirurgia pediatrica dell'ospedale Di Cristina. Poi è stata la volta della violenza scatenata negli uffici Anagrafe dell'Asp di Carini. In quel caso una dipendente è stata presa a calci e pugni e poi trascinata per i capelli. Pochi giorni prima, un'infermiera dell'ospedale di Partinico era stata colpita alle spalle e al petto da un utente. A distanza di poche ore, un altro medico è finito nel mirino.

Il 24 aprile è stato necessarioquando è stato affrontato dal parente di un paziente che in osservazione, attendeva di essere trasferito: è stato preso a colpi di casco. E risale soltanto a poche settimane fa l'aggressione ai danni di operatore socio sanitario, sempre nell'ospedale di via Trabucco, picchiato mentre distribuiva i pasti. Aveva invitato i familiari ad allontanarsi perché il reparto era in sovraffollamento, ma è stato improvvisamente colpito alla testa ed ha riportato la lesione alla membrana del timpano.