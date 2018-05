a Procura di Termini Imerese sta tuttora indagando in base alle informazioni già raccolte seguendo i movimenti e le conversazioni di alcune persone, forse complici dell'uomo, mentre continuano ad essere frenetiche le ricerche del corpo di Alario, ma la zona interessata è molto estesa.

. Anna Maria Musso, la madre di Santo Alario, il 42enne scomparso con Giovanni Guzzardo, fermato dieci giorni fa con l'accusa di omicidio , è una donna logorata dal dolore: "Lo sono dal 7 febbraio, da quando di mio figlio si è persa ogni traccia, ma da quando ho saputo che Santo potrebbe essere stato ucciso, questa sofferenza è diventata insopportabile. Se è così devo dargli una degna sepoltura, devo sapere dove poter portare un fiore a mio figlio".Un viaggio che resta attualmente un mistero e su cui non è ancora emerso alcun dettaglio: l'arresto è infatti stato convalidato, lui è rimasto in silenzio davanti al gip.Non dormo da mesi, devo per forza prendere delle gocce calmanti per andare avanti, non riesco più a dedicarmi agli altri miei figli. Sto vivendo un inferno. Sarei pure disposta a perdonare questa persona se solo si degnasse di dire la verità. Non mi interessa più conoscere i dettagli - sottolinea la madre di Alario - mi fa già soffrire abbastanza quello che so. Le mie lacrime non riescono a fermarsi da quando Santo è sparito, non so spiegarmi il suo rapporto con quest'uomo. Voglio solo sapere dov'è".- conclude Anna Maria Musso - questa persona deve rompere il silenzio e avere il coraggio di dire cosa ne ha fatto di mio figlio. Solo così avrò la possibilità, forse, di andare avanti".