PALERMO - L'ex presidente della Regione Rosario Crocetta è rimasto coinvolto, come indagato, nell'inchiesta Montante. Era al telefono con l'Ansa quando gli è arrivata la chiamata con cui lo avvisavano delle indagini a suo carico. "Guardi che non ho ricevuto alcun avviso di garanzia, non ne so niente... aspetti, aspetti", diceva parlando al telefono con l'agenzia giornalistica. L'Ansa racconta: "Si sentono squilli, Crocetta riprende a parlare: 'Me lo stanno notificando adesso' e chiude il telefono".Crocetta è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito dei partiti.