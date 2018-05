Il loro colpo però è andato in fumo: le tre inquiline, presenti ieri sera nell'abitazione, hanno immediatamente lanciato l'allarme e hanno permesso alla polizia di rintracciare i malviventi.Si tratta di Vincenzo e Andrea Terrana, di 22 e 18 anni e del cugino Gaetano Terrana, di 21 anni.. Dopo gli accertamenti di rito è scattato l'arresto, Vincenzo Terrana è anche stato denunciato per aver violato i domiciliari, ai quali è sottoposto da gennaio per reati simili.