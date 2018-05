Il centro migranti che sorgerà vicino al Velodromo, a Palermo, scatena lo scontro politico all’interno della stessa maggioranza orlandiana. Il progetto, voluto fortemente dal ministero dell’Interno e nelle mani della Regione, ha infatti registrato la contrarietà di tutte le forze politiche, ma oggi a polemizzare è Sinistra Comune che va all’attacco della Regione ma non risparmia neanche una stoccata al sindaco. della stessa maggioranza orlandiana. Il progetto, voluto fortemente dal ministero dell’Interno e nelle mani della Regione, ha infatti registrato la contrarietà di tutte le forze politiche, ma oggi a polemizzare è Sinistra Comune che va all’attacco della Regione ma non risparmia neanche una stoccata al sindaco.

, per spiegare che non si possono sperperare sette milioni di euro per un intervento invasivo in un territorio come lo Zen, che avrebbe ben altre priorità”, dicono in una nota i consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno. Ma poi il comunicato prosegue con un riferimento a quello diramato ieri sera dal primo cittadino, che aveva invitato tutti a non definire il centro come “hotspot”: “Non è importante il nome che verrà attribuito alla struttura prevista a Fondo San Gabriele allo Zen – dicono i consiglieri - in ogni caso tale luogo è pensato per attuare politiche di criminalizzazione delle persone con un modello di trattenimento che induce alla clandestinizzazione. Confidiamo nel fatto che il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, faccia sentire, formalmente, la sua contrarietà ad un’opera surrettiziamente presentata come d’interesse nazionale”.