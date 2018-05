PALERMO - La giuria del premio Nike-donna di Sicilia 2018 ha assegnato pochi giorni fa il prestigioso riconoscimento per la musica classica a Marta Pasquini, violinista e direttrice d'Orchestra; per il bel canto alla soprano Desire Rancatore; per il giornalismo d'inchiesta a Stefania Petix di Striscia la notizia e per lo Sport a Simona La Mantia, campionessa italiana indoor di atletica e ad Helga Di Benedetto, campionessa italiana di booling." Abbiamo selezionato -ha detto il presidente del Rotary Palermo Monte pellegrino, Nino Morisco - le eccellenze del mondo femminile isolano, che si sono distinte nelle Arti,nella Comunicazione e nello Sport in Italia e all'estero ".La premiazione ha avuto luogo nel corso di un evento-spettacolo al teatro Golden di Palermo. Le vincitrici del Premio hanno deciso unanimemente di devolvere in beneficenza i proventi del riconoscimento.Marta Pasquini inizia sin da piccola lo studio del Pianoforte e del Violino, diplomandosi a 18 anni in violino. Si perfeziona con il M°Zachar Bron a Lubecca ed anche con il M°Isaac Stern.Tiene Concerti in Italia,Russia,Spagna,sia come Solista: Orchestra della Radio Televisione di Mosca, in tournée in Russia e Spagna; con l’Orchestra da Camera Vivaldi di Mosca e il Doppio Concerto di Bach in duo con la direttrice Svetlana Berzodnaja; le esibizioni in occasione della consegna del premio Una vita per la Musica al Teatro Bellini di Catania e al Centro Borsellino di Palermo alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro; le manifestazioni di apertura e chiusura delle Universiadi negli stadi di Palermo e Catania in cui ha interpretato Thaïs di Massenet e La Mattinata di Leoncavallo in una trascrizione per violino solo;sia in duo con clavicembalo (Bach, Mozart e Telemann),con pianoforte (Brahms, Strauss) e con chitarra, in una originale trascrizione delle musiche di Astor Piazzolla appositamente dedicate da Federico Mantovani ai due interpreti; il concerto in duo con violino e percussioni, sempre dedicato ad Astor Piazzolla; il Concerto n.2 op.63 di Sergei Prokofiev con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella stagione concertistica 2000\2001; la partecipazione allo spettacolo di Ray Charles “Perché il linguaggio classico si possa portare in altre realtà”, al Teatro Smeraldo di Milano e allo spettacolo di Dionne Warwirk al Teatro di Villa Castelnuovo a Palermo; l’esibizione a Toronto in occasione del premio L ‘Italia nel mondo, nel 2001, e al Teatro Greco di Taormina, in occasione del Festival Internazionale Taormina Arte, nel 2004, con grande successo di critica e di pubblico.Dal 1997, inoltre, crea e realizza spettacoli di musica e poesia, tra i quali ricordiamo "Si va per note e voci" (musiche di Sostakovich e testi di Block e Majakosky, voce recitante Giulio Scarpati) in occasione dell’inaugurazione dei “Cantieri Culturali alla Zisa” di Palermo nel1997; Tiempo al Tiempo (musiche di Astor Piazzolla, liriche di Garcia Lorca, voce recitante Aldo Reggiani) in S. Maria dello Spasimo di Palermo nel 1998; Il violino tra le ceneri di Gramsci, (Sonata n. 1 op.27 di Eugène 3 Ysaÿe e liriche di Pier Paolo Pasolini, interpretate da Massimo Wertmuller) per la manifestazione Palermo di Scena; Viaggio terrestre e celeste (variazioni su una Sonata di Johann Sebastian Bach, con una particolare trascrizione per violino e gruppo new age, poesie di Mario Luzi, voce recitante Massimo Wertmuller) al Teatro Biondo di Palermo nel 2002.Appassionata interprete della musica e degli autori del tempo presente, nel 2004 l’incontro con Aldo Clementi, esponente di spicco della musica contemporanea che scrive il “Concerto n. 2 per violino e strumenti” dedicando la partitura alla violinista Concerto che Marta Pasquini, diretta da Gabriele Ferro al Teatro Lirico di Cagliari esegue in prima mondiale. Si Laurea il 5 Marzo 2012 in Direzione d’Orchestra al Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Verdi’ di Milano con i complimenti della Commisione giudicatrice (5°Sinfonia di Beethoven -1°movimento,e dall’Elisir d’Amore l’Aria di Adina ‘Benedette queste carte’).Vincitrice di una Borsa di Studio dello stesso Conservatorio già dal primo anno di studi. Partecipa attivamente alle Masterclass di Jorma Panula sia con l’Orchestra dei ‘I Pomeriggi musicali di Milano’al Teatro dal Verme, sia ad Amsterdam con l’Orchestra composta da elementi della Royal Concertgebouw Orchestra. In Israele con la Israel Stage Orchestra dirige Prokofiev la ‘Classica’nella Masterclass tenuta dal M°Yoel Levi e nel 2012 dirige di Sergei Rachmaninov la Rapsodia per Pianoforte ed Orchestra su un tema di Paganini con Alon Goldstein al Pianoforte e l’Haifa Simphonie Orchestra nella Masterclass dello stesso Yoel Levi. Vince una Borsa di Studio Erasmus per seguire il corso del Maestro Uros Lajovich all’ Universität für Musik und darstellende Kunst di Wien e successivamente prende il Postgraduete sempre nella stessa Università a Vienna.