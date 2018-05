Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un ponticello in cemento, accesso di un'abitazione. È morto così un 31enne trevigiano, residente a Ponte di Piave. L'incidente stradale nel tardo pomeriggio a Noventa di Piave, nel Veneziano. Sul posto, per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri.ùStando alle prime ricostruzioni, diffuse dall'agenzia Ansa, il giovane avrebbe all'improvviso perso il controllo della propria Citroen C2, sbandando e finendo la sua corsa contro il ponticello. Quando gli operatori del 118 e del 115 sono giunti sul luogo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente.