Domani 15 maggio, alle ore 10.30, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, si terrà una conferenza stampa per la presentazione della gara podistica "Pietro Morici Memorial 2018".

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, è organizzata in ricordo del Carabiniere Scelto Pietro Morici, originario di Valderice (TP), rimasto vittima di un attentato mafioso insieme al Capitano Mario D'Aleo e all'Appuntato Giuseppe Bommarito, commesso a Palermo il 13 giugno 1983

I proventi delle iscrizioni saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature per la riabilitazione motoria in favore dell’associazione di volontariato “Il Solco” di Valderice.

Anniversario della strage, vedrà il percorso di gara allungarsi di 200 metri per arrivare alla distanza regolamentare di 10 km, rispetto ai 9,8 km dello scorso anno, ossia l'esatta distanza percorsa dai tre militari dalla caserma di Monreale alla via Scobar di Palermo, dove furono barbaramente uccisi.