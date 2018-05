Saluti introduttivi di Francesco Vigneri (coordinatore del Circolo PD Palermo Futura).

PALERMO - Il 18 maggio 2018, alle ore 18.00 presso il Magneti Cowork di via Emerico Amari 148 a Palermo, avrà luogo l’incontro-dibattito “Il riformismo e la sinistra, da Don Milani al Jobs Act” organizzato dal “Circolo PD Palermo Futura” in occasione della presentazione del libro “La casa nella pineta” (Ed. Giunti) del Prof. Pietro Ichino.Parteciperanno alla discussione il Prof. Pietro Ichino, autore del libro, e il Prof. Alessandro Garilli, ordinario di diritto del Lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo.Il dibattito (aperto anche al pubblico) verrà moderato da Andrea Merlo.L'evento offrirà l'occasione per riflettere, insieme agli ospiti e al pubblico, sulla sinistra italiana e il riformismo, soprattutto in materia di politiche di lavoro, e sui meriti e le criticità del Jobs Act, di cui Ichino è uno dei principali ispiratori.