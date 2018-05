2) CALTAGIRONE (CT) - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza, davanti al tribunale monocratico, a tre imputati accusati, a vario titolo, di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione a Niscemi (Cl) del Muos, il sistema di telecomunicazione satellitare Usa: la responsabile della Lageco Adriana Parisi, il direttore dei lavori Giuseppe Leonardi e l'imprenditrice Maria Rita Condorello.

3) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, terza sezione penale, ore 09:00 Udienza del processo per tentata concussione aggravata all'ex assessore al bilancio del comune di Catania, Giuseppe Girlando.

4) PALAZZOLO ACREIDE (SR) - Teatro Greco, ore 09:00 In programma, nell'ambito del 24/mo Festival internazionale del teatro classico dei giovani 2018, "Supplici" da Eschilo, "Antigone" di Sofocle, "La Fenice" di Euripide e "Da Euripide a Gaber...".

5) CATANIA - Palazzo di Giustizia, corte d'appello, ore 09:00 Udienza del processo d'appello parroco della basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa madre di Randazzo, padre Vincenzo Impirotta, condannato nel 2014 a 4 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una giovane.

6) PALERMO - Golf Club Palermo Parco Airoldi, piazza Leoni 9, ore 09:30 Conferenza stampa di presentazione delle edizioni 2018 del "CicloAmnesty", la pedalata ciclistica a supporto di Amnesty International e del torneo di golf "Open For Amnesty"

7) SIRACUSA - Liceo Scientifico 'Corbino', ore 10:00 Presentazione della nuova app della Polizia di Stato "You Pol", attraverso cui i giovani potranno segnalare episodi di bullismo o spaccio di droga.

8) ACIREALE (CT) - Parrocchia San Paolo, ore 10:00 Incontro con i candidati a sindaco della cittadina convocato dal Vescovo Mons. Antonino Raspanti.

9) CATANIA - Segreteria Sap, Via Ventimiglia 29, ore 10:00 Il sindacato incontra i giornalisti per presentare gli eventi dell'edizione catanese del Memorial Day.

10) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:30 Tappa finale del roadshow di Anas (Gruppo Fs Italiane) dal titolo "Innovation Days. Il futuro della mobilità sostenibile". Partecipano il governatore Nello Musumeci, l'ad di FS italiane Renato Mazzoncini, il presidente e l'ad di Anas Ennio Cascetta e Gianni Vittorio Armani, il Ceo di Huawei Italia Thomas Miao, il presidente ed ad di Italscania Franco Fenoglio.

11) CATANIA, Squadra mobile, ore 10:30 Il Sap svela, nell'ambito del "Memorial day", una targa in memoria dell'Ispettore Capo Giovanni Lizzio, ucciso della mafia il 27 luglio 1992, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Statale "Lazzaro". Alle 11.30 in Questura depone una corona davanti alla lapide dedicata a tutti i caduti di Catania della Polizia di Stato.

12) PALERMO - Nuovo Oncologico Arnas Civico, Piazza Leotta 4, Padiglione 24, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di un convegno dal titolo "Neoplasia Polmonare. Percorso diagnostico terapeutico assistenziale come nuovo modello di efficienza ed efficacia".

13) PARTANNA (TP) - Scuderie del Castello Grifeo, ore 11:00 Cerimonia di presentazione dell'emissione straordinaria del francobollo celebrativo per il 50esimo anniversario del terremoto della Valle del Belìce che sarà emesso dal ministero dello Sviluppo Economico. Previste le presenze, tra gli altri, del ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda e del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

14) CATANIA - Prefettura, ore 11:00 Conferenza dei servizi convocata dalla Prefettura per acquisire manifestazioni di interesse all'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata nella province di Messina, Ragusa ed Enna.

15) PALERMO - Via Messina Marine 197, ore 14:00 Congresso dal titolo "Multidisciplinarietà e Patologie ostetriche", organizzato dall'Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli nell'ambito del 30esimo anniversario dell'apertura del Dipartimento Materno Infantile dell'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo. Prosegue il 17 maggio, alle 9:00, al San Paolo Palace.

16) CATANIA - Le Ciminiere, ore 15:30 Incontro dal titolo "Le nuove sfide. Cambiamenti climatici e sicurezza territoriale". Nel corso della giornata saranno trattati gli obiettivi dell'Asse 5 del Po Fesr Sicilia 2014-2020 che intende conseguire una riduzione del rischio sismico sviluppando efficaci sistemi di gestione delle catastrofi. E' annunciata la partecipazione del Presidente della Regione Nello Musumeci.

17) PALERMO - Biblioteca comunale decentrata di Borgo Nuovo, largo Pozzillo 7, ore 16:00 Presentazione, nell'ambito della rassegna "Frammenti di colore", del volume "Leggiamo con gli autori", del poeta e scrittore Antonino Schiera.



18) PALERMO - Palazzo Riso, corso Vittorio Emanuele 365, ore 19:00 Conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di "Ustica Villaggio Letterario", rassegna di eventi culturali in programma nell'isola dal 1/o giugno al 1/o settembre 2018.

19) PALERMO - Teatro Politeama, ore 21:00 Nell'ambito del progetto "Palermo Capitale Italiana della cultura 2018", Centodieci, la piattaforma culturale di Mediolanum Corporate University, presenta un format sui valori dell'amicizia e della solidarietà basato sull'interazione con il pubblico: "Ale & Franz in "E' tanto che aspetti?'". (ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per domani, mercoledì 15 maggio, in Sicilia:1) CATANIA - Municipio, ore 08:00 Ultimo giorno per la presentazione delle liste e candidature per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale, dei presidenti e dei consigli circoscrizionali per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Fino alle 12.