SIRACUSA - La provincia di Siracusa torna ad essere set pubblicitario per Domenico Dolce e Stefano Gabbana. I due stilisti hanno scelto Noto per ospitare le riprese di uno spot dedicato a una nuova collezione di borse. La troupe ha girato alcune scene davanti Palazzo Ducezio e la scalinata della Basilica di San Nicolò, coinvolgendo tra l'altro anche due giovanissime turiste. La troupe si sposterà adesso a Siracusa, e precisamente in piazza Duomo, per girare ulteriori scene.(ANSA).