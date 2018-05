PALERMO - "Nella zona imbarchi internazionali dell'aeroporto di Palermo, probabilmente a seguito di un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell'azienda di Antonello Montante, al centro di una inchiesta che in questi ultimi giorni ha scosso profondamente l'opinione pubblica siciliana e italiana. Una scelta che, alla luce degli ultimi fatti, risulta a mio avviso quantomeno inopportuna: la Gesap, società che gestisce lo scalo, la tolga immediatamente". A chiederlo è il segretario generale della Cisal Palermo Gianluca Colombino. "La giustizia farà il suo corso - continua Colombino - ma le cronache giornalistiche ci raccontano uno spaccato che è, almeno moralmente, da subito discutibile e il fatto che quella bicicletta sia esposta in un aeroporto intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino esige a nostro avviso provvedimenti immediati".La richiesta della Cisal sono state accolte dalla società che gestisce l'aeroporto di Palermo: "Abbiamo fatto richiesta alla società che si occupa della pubblicità della ditta di Montante di rimuovere la bici e la teca dallo scalo Falcone Borsellino".