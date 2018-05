della seconda sezione del Tribunale l'ha ritenuta di “particolare tenuità”. Da qui l'assoluzione dell'imputata, una donna.verbalmente in aula durante il processo e prima ancora con una lettera. Era stato un momento di rabbia. Uno sfogo in una giornata di frenetici impegni familiari.L'imputata parcheggia la macchina in divieto di sosta per accompagnare la figlia a casa della madre. “Un minuto, solo un minuto”, dice sperando di convincere la vigilessa. Che, invece, inflessibile abbassa lo sguardo e annota numero di targa e infrazione.Quel riferimento alle donne di facili costumi fu il frutto di un momento di particolare stress. Non voleva essere, anche se sembrava davvero il contrario, un oltraggio a pubblico ufficiale e alla divisa. La dimostrazione furono le ripetute scuse. La linea difensiva dell'avvocato Michele Calantropo ha convinto il giudice. Assolta per "particolare tenuità del fatto".