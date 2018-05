coordinato dal commissariato Oreto-stazione, insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, il personale del Nucleo Antifrodi della polizia municipale e dell’Asp, sono emerse irregolarità di ogni tipo. Il

centro scommesse “Scommettendo.it”, che si trova in via Casa Professa angolo piazza Ballarò, è risultato sprovvisto di licenza di Pubblica Sicurezza ed è finito sotto sequestro. Il gestore è stato denunciato a piede libero.

una friggitoria-panineria della stessa via, risultata completamente abusiva: il titolare T. F., è stato arrestato per furto aggravato. In base a quanto accertato, infatti, aveva collegato il locale all'impianto pubblico dell'Enel, provocando un danno economico di 25 mila euro. Controlli anche in due trattorie

in via Ballarò.

Al titolare della prima sono stati contestati i reati di occupazione abusiva di suolo pubblico e il cattivo stato di conservazione degli alimenti; cattivo stato del cibo anche nel secondo locale: il gestore è stato denunciato. I prodotti sequestrati sono stati considerati non commestibile dall'Asp, che li ha affidati ad una ditta per la distruzione. Elevate multe in totale per ottomila euro.

Durante un Controllo Integrato del Terrirorio