Tutte le aziende e i produttori siciliani interessati avranno tempo fino al 30 giugno per inviare i progetti di riconversione, per i quali è stata stanziata una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro, con un contributo del 40% sul progetto ammissibile, elevabile sino al 60% per le zone ad alta valenza ambientale. Importanti le novità nel campo dei punteggi. È prevista infatti l'assegnazione di specifico punteggio per i nuovi beneficiari, ovvero le imprese che non hanno beneficiato dell'aiuto della misura nel corso dell'ultima campagna, nonché per le produzioni biologiche e per le imprese che adottano processi produttivi sostenibili. Non costituisce premialità, come era avvenuto per le campagne precedenti, l'impianto di varietà autoctone, al fine di consentire la massima agilità alle imprese nell'investire secondo le tendenze del mercato."E' una grossa iniezione di liquidità per un settore di estrema importanza per l'economia della Sicilia - afferma l'assessore Edy Bandiera - Con questa dotazione riteniamo di poter finanziare la ristrutturazione e la riconversione varietale di circa tremila ettari di vigneto distribuiti sull'intero territorio regionale".(ANSA).