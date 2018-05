Le ferite riportate in un drammatico incidente avvenuto a Caccamo, in via del Carmine, non le hanno lasciato scampo: era salita sopra il tetto di un edificio abbandonato per recuperare un pallone quando la superficie di plexiglass si è spaccata provocando un volo di dieci metri.Quando è precipitata dal tetto le sue condizioni si sono subito rivelate gravissime, tanto da rendere necessario il trasferimento dall'ospedale Cimino di Termini Imerese, al Civico. Il trasporto d'urgenza, è avvenuto tramite elisoccorso.ma nelle ultime ore le condizioni di Sarah sono precipitate. Dopo l'accertamento della morte cerebrale e il periodo di osservazione medica, previsto in questi casi, i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi.