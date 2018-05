E' solo uno dei messaggi rivolti a Sarah Indorante e alla sua famiglia. Sui social network il dolore dell'intera cittadina è tangibile, il paese in provincia di Palermo è sprofondato nello sconforto dopo la notizia della morte della giovane, che avrebbe compiuto 15 anni a giugno."Speriamo di rivedere i tuoi occhi aperti e di riabbracciarti", era stato il messaggio dei compagni dell'istituto Alberghiero.. Che destino crudele per una giovane che aveva tanti progetti, tanti sogni. Questi ultimi per Caccamo sono stati giorni di immenso dolore, lo saranno anche i prossimi, non riusciamo a credere a quello che è successo".Per recuperare il pallone è salita sul tetto di un fabbricato abbandonato, ma è successo l'imprevedibile e quel volo ha provocato le ferite che si sono rivelate fatali.. Le attività sportive nella cittadine sono state sospese, come aveva già annunciato già la pro loco. "Non ci sono parole per questo dolore - scrive su Facebook Giusy Rinella - Sarah adesso riposa tra le braccia di Gesù".A loro va la nostra vicinanza in un momento di così profondo e inaccettabile dolore che ci lascia turbati nell’incapacità di accettare un destino tanto infausto e crudele. La famiglia Indorante con un gesto di estrema generosità e amore nei confronti della vita ha dato il consenso alla donazione degli organi. Sarah, così, continuerà a vivere in altre persone. Nell’interpretare il sentimento di sincera commozione e di vicinanza dell’intera comunità caccamese sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino a decorrere da oggi".