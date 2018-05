PALERMO - I carabinieri nel corso di una perquisizione nel quartiere Zen 2 a Palermo hanno trovato in tre magazzini una coltivazione indoor, una pistola a salve senza tappo rosso, 44 proiettili calibro 38, hashish e cocaina. Nella serra sono state trovate 16 piante di marijuana, lampade alogene e fertilizzante, 20 dosi di hashish e 3 dosi di cocaina. Tutto è stato sequestrato. Sono in corso indagini per risalire a chi appartengano i magazzini.(ANSA).