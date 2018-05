"È forse reato - prosegue - fare alleanze politiche con Confindustria? E come la mettiamo allora con i ministri espressione del mondo industriale nei governi a Roma?".

PALERMO - "Vengo messo in mezzo a una vicenda che non mi riguarda, la verità è che c'è stato uno scontro interno a Confindustria in Sicilia, ma sono fatti che attengono all'associazione non a me". L'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta si difende dalle accuse per cui è indagato e fa riferimento allo, uno dei testi chiave dell'indagine e grande accusatore dell'ex presidente di Sicindustria, dopo essergli stato per otto anni a fianco durante la "svolta" dell'associazione nella lotta alla mafia, che per i pm sarebbe stato un grande bluff messo in piedi da un 'sistema di potere'."È vero - ammette Crocetta - nel 2012 ho fatto l'accordo politico con Confindustria, con l'associazione che stava combattendo contro la mafia. Persinodichiarò all'epoca che in Sicilia bisognava fare alleanze con Antonello Montante e Ivan Lo Bello impegnati nella lotta al racket delle estorsioni, battaglia sostenuta anche da ministri e magistrati. E io mi fermo lì, quello che è successo dopo non può essere utilizzato per gettare fango su scelte prese in un determinato periodo storico".in genere servono per comprare voti e io non ho mai pagato nessuno in vita mia. I contributi che ho ricevuto, roba da 5 mila euro, sono arrivati da imprese di Gela, tutto tracciabile e in regola con la legge. Se poi queste imprese aderivano a Confindustria non lo so, so invece che Sicindustria non mi ha dato un euro", conclude.: fu il mio governo a bloccare l'operazione di vendita dell'Ast alla Jonica trasporti dove Montante era socio, fu pure condannato a pagare le spese legali. E fui io a fare chiudere per tre mesi la discarica di Siculiana di Catanzaro perché non si adeguava alle prescrizioni durante l'emergenza rifiuti, creandogli un danno per 10 milioni di euro".Rispetto alla presunta influenza di Montante sulle scelte del suo governo, come gli viene contestato nell'avviso di garanzia, Crocetta dice: "Quando feci l'accordo politico con la Confindustria della legalità,(indagata nell'inchiesta), che lavorava nell'associazione di Caltanissetta da dove era partita la 'svolta' antiracket, entrò in giunta in quota industriali con la delega alle Attività produttive, mentre(indagata) come rappresentante della Cgil all'Ambiente. Quando Vancheri decise di andarsene, contro la mia volontà perché volevo che seguisse l'Expo sino alla fine, fui io a nominare Lo Bello alle Attività produttive e senza indicazione di Montante. E a nominare(anche lei indagata) a capo dell'Irsap fu l'assessore Lo Bello perché guidava il dipartimento di competenza".