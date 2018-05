La paziente è stata operata ieri per un'ernia ombelicale. L'intervento è riuscito ma stamattina la situazione è precipitata per un'emorragia. Portata in sala operatoria, non c'è stato nulla da fare. Il marito ha chiamato la polizia e presentato una denuncia al commissariato Politeama. Il medico legale ha eseguito l'ispezione sul corpo della donna e il pm ha disposto l'autopsia.(ANSA).