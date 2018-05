Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 17 maggio, in Sicilia.1) PALAZZOLO ACREIDE (SR) - Teatro Greco, ore 09:00 In programma, nell'ambito del 24/mo Festival internazionale del teatro classico dei giovani 2018, "Antigone en Abyme", "Edipo Re o la psicanalisi in scena" da Sofocle, "Fedra di Seneca" e "Edipe en Abyme".2) CATANIA - Ipsia "E. Fermi-F. Eredia", plesso di Via Passo Gravina, ore 09:00 Celebrazione della XVI Giornata della Peer education organizzata dall'Unità Operativa Educazione e Promozione alla Salute dell'Asp di Catania, diretta da Salvatore Cacciola.3) CATANIA - Aeroporto, uscita partenze, ore 10:15 Il presidente nazionale di FdI Giorgia Meloni incontra la stampa in vista delle elezioni amministrative. Alle 12 nell'Hotel VMaison di Messina presenta i candidati di FdI. Alle 16 è in piazza Maggiore ad Aci S. Antonio (CT). Alle 17.30 a Catania, in piazza Stesicoro, partecipa ad una raccolta firme contro la maternità surrogata e l'utero in affitto.4) SIRACUSA - Sala "Archimede" di piazza Minerva 5, ore 10:30 Comune e Centro antiviolenza-antistalking "La Nereide" firmano durante una conferenza stampa un protocollo d'intesa contro la violenza di genere. L'accordo sarà sottoscritto anche dal vice sindaco Francesco Italia e dalla presidente del Centro Adriana Prazio.5) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:30 Tappa finale del roadshow di Anas (Gruppo Fs Italiane) dal titolo "Innovation Days. Il futuro della mobilità sostenibile". Partecipano il governatore Nello Musumeci, l'ad di FS italiane Renato Mazzoncini, il presidente e l'ad di Anas Ennio Cascetta e Gianni Vittorio Armani, il Ceo di Huawei Italia Thomas Miao, il presidente ed ad di Italscania Franco Fenoglio.6) TAORMINA - Palazzo dei Congressi, ore 11:00 Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone incontra gli studenti sul suo nuovo libro "La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del Paese" e riceve il Premio Sicilia 2018 dal Presidente della Regione Nello Musumeci e dall'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo.7) PALERMO - Sala Bonsignore del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, Via Trinacria 34, ore 15:30 Incontro, organizzato dal Cesvop, dal titolo "Oltre le barriere: il diritto per tutti all'accessibilità".8) PALERMO - Bistrò del Teatro Massimo, ore 18:00 Presentazione, a cura della libreria Flaccovio Mondadori Bookstore, del nuovo libro di Andrea Marcolongo "La misura eroica. Gli argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad amare".9) CATANIA - Via Etnea (Villa Bellini), ore 18:30 Inaugurazione del festival internazionale del cibo di strada "Street Food Fest", in programma fino al 20 maggio.10) PALERMO - Freschette-Caffè Riso, corso Vittorio Emanuele 365, ore 18:30 Presentazione del volume di Valentina Vivona "I mocassini di &lsquoĪsā". Oltre all'autrice interverranno il richiedente asilo guineano Balla Moussa Koulibaly, la scrittrice Monica Cirrito Minutella, e il giornalista ed editore Davide Romano, giornalista ed editore.11) PALERMO - Sala dei 99 di Palazzo Branciforte, via Bara all'Olivella 2, ore 18:30 Salvatore Silvano Nigro dialoga con Emilio Isgrò, autore del libro "Autocurriculum". Organizza Direzione Una marina di libri.12) CATANIA - Spazio Avanzamento Lavori, Via Indaco 23, ore 19:00 Incontro tra rappresentanti di imprese, del terzo settore e professionisti con i candidati sindaco organizzato dalla Compagnia delle Opere.13) PALERMO, Piazza Verdi ore 11:00 Presentazione del contratto di servizio tra la Regione Siciliana e Trenitalia. Il contratto di durata decennale ha un valore di 1,2 miliardi di euro. Saranno presenti il presidente della Regione, Nello Musumeci, l'assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone e i vertici di Trenitalia e Ferrovie dello Stato.