Hummus di barbabietole

250 gr di barbabietole precotte



100 gr di Ceci



succo di limone q.b.



cumino q.b.



olio di oliva



sale



1 cucchiaio di salsa tahina



peperoncino o paprika (facoltativo)



Un piatto di origine libanese che ha decisamente conquistato la nostra tavola, appetitoso e divertente in tutte le sue variazioni ideale per accompagnare i vostri secondi di carne e di pesce.Se decidiamo di non utilizzare i ceci in vasetto, iniziamo dalla preparazione dei ceci che sicuramente è la più lunga. La sera prima mettiamo in acqua i ceci affinché... continua a leggere su AnnaStyle