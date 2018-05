Si è svolto in questi giorni il laboratorio di filosofia sulla Giustizia e la Legalità de La volpe Sophia, questo il nome della simpatica volpe che ha incontrato più di cento bambini della scuola dell'infanzia e primaria Alcide De Gasperi di Palermo. Mercoledì 16 e giovedì 17 i bambini hanno attivamente partecipato all'insegnamento sui Beni Immateriali ed assistito alla proiezione di un originale cartone animato educativo "La volpe Sophia e l'indovinello solare".Dopo il successo al Festival Musica contro le Mafie, che ha visto l'apertura alle scuole primarie grazie alla volpe, ed alla collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, il progetto filosofico procede il suo tour scolastico nazionale.La volpe Sophia, simbolo della filosofia per bambini, porta nelle scuole primarie un’attività che comprende la proiezione del cartone animato “La volpe Sophia e l’indovinello solare” ed un laboratorio di filosofia pratica e maieutica, che insegna ai bambini la riflessione, il rispetto dell’ altro e delle regole, il senso della giustizia e della legalità. Sophia, che in greco vuol dire sapienza, è sinonimo di curiosità, del “prendersi cura” del senso della vita. I bambini incontreranno l’inventore de La volpe Sophia Andrea Lucisano, autore e regista del cartone, ed avranno la possibilità di conoscere il mondo del cinema e dell’animazione. La volpe Sophia accompagnerà nel dialogo intelligente su temi come amicizia, libertà interiore e saggezza, ed entusiasmerà i bambini.Se volete prenotare il laboratorio nella vostra scuola scrivete all'associazione Onlus La danza delle farfalle ladanzadellefarfalle@gmail.com.