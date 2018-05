Appuntamento in via Cavour, ai tavolini di un bar. Tina Martinez Montinaro racconta come incontrò Antonio e come lo perse, senza perderlo mai.

e quelli come lui sono le ombre di cui non sempre si rammenta, a dovere, il sacrificio. Sono gli eroi appartati, in fondo alla foto. Sono i nomi che non fiammeggiano, per brevità del titolo. Scrivi: “i ragazzi della scorta”, riunendo morti e feriti nello stesso segmento indistinto, e ti senti tranquillo.morirono con, quel giorno, a Capaci. Raccontare qualcosa di Antonio, che del giudice Falcone era il valoroso caposcorta, significa chiedere scusa a lui e ai suoi compagni di coraggio per tutte le volte che li abbiamo, se non dimenticati, intravisti.- raccontache subito chiarisce -. Non sono la vedova, mi sento sempre la moglie”.– io e una mia amica con dei ragazzi. Passa Antonio, mi attacca bottone. Poi si lancia: ‘Tu esci con me, non con loro’. Era un ragazzone con i capelli ricci, deciso, dinoccolato, bellissimo. Prese la targa della mia macchina e telefonò a casa. Entrò nella mia vita così, per non uscirne più. Se ci teneva, non ti dava scampo. Ci siamo sposati a Calimera, nel suo paese, vicino Lecce. Io ho saputo subito chi era e cosa faceva. Sapevo che il suo lavoro era pieno di rischi, che proteggeva, con i suoi coraggiosi compagni, l’esistenza del giudice Falcone. Ma non volevo una persona diversa, mi piaceva come era, con le sue scelte, con il suo ardimento, con la sua intelligenza, con la sua pulizia. Quando ami qualcuno, accetti tutto il pacchetto”., la data in rosso della strage di Capaci. Tina narra soprattutto al presente. “A mezzogiorno Antonio ci saluta. A nostro figlio che teneva sulle ginocchia, accarezzandolo, aveva detto: ‘Papà va col dottore Falcone’. Alle quattro e mezza telefona per chiedere come stiamo”. Alle 17.58 lo scempio si compie.– Tina ricorda – ricevo la strana telefonata di un’amica che mi chiede: ‘Dov’è Antonio?’”. Nel frattempo arriva la notizia della strage. Tina tempesta il 113: “Non ho mai scordato la voce sconvolta del giovane poliziotto che mi rispose: ‘Signora, non sappiamo chi è morto e chi è vivo... E’ successo un macello'. Mi precipito in questura. Da lì mi accompagnano al Civico. Io spero che sia soltanto ferito. Dal Civico ci spostiamo al Policlinico. Mi scopro inadeguata perché addosso ho un abito troppo colorato. Scappando via, di fretta e furia, non mi sono nemmeno cambiata. Eccoci al Policlinico, c’è una folla incredibile. Qualcuno mi nota e si avvicina: ‘Tina, tuo marito aveva il vestito verde?’. ‘Sì’. ‘Vattene a casa, Tina, ho visto un pezzetto del vestito. Tina, vai a casa. Vai dai tuoi bambini’. Torno a casa mia. Ormai ho capito tutto. Non è stato facile”.è una donna gagliarda che non si arrende, che non sta ferma un attimo, che tocca le mani del suo interlocutore, mentre chiacchiera, accompagnandosi con il caffè, per reclamare attenzione, per essere certa che non una parola vada smarrita.L’altro ne aveva quattro. Tutto quello che sono lo devo ad Antonio, dopo ventisei anni so che è qui con me. Era uno che ci credeva. Noi parenti delle vittime di mafia – è la conclusione - dobbiamo tenere presente chi siamo e l'eredità che portiamo. Io posso dire solo che il mio Antonio è sempre con me e che i suoi compagni di viaggio, proprio come lui, erano persone che cercavano di cambiare le cose. Questo è il senso della memoria e di ciò che rimane”.Un pezzo bruciacchiato di vestito, un altro vestito da cambiare perché non adatto al dolore. Una carezza data in pegno e mai più restituita: "Papà va col dottore Falcone". Era già l'ultima carezza.