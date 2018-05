Si aprira’ venerdi’ prossimo a Mondello Palace l’8°Convegno “Osteoporosi e Qualita’ di Vita: nuove acquisizioni diagnostiche-terapeutiche e clinico-chirurgiche in osteoporosi-osteoartrosi”, organizzato dall’Associazione Siciliana Studio Osteoporosi/Osteoartrosi . I lavori avranno inizio alle ore 8,30con la registrazione dei partecipanti e proseguiranno anche nella giornata di sabato. Il convegno accreditato come corso ECM rilascia 8,4 crediti formativi, rappresenta ormai un appuntamento scientifico annuale che coinvolge prestigiosi moderatori , relatori ed esperti nazionali e regionali. Nel corso delle giornate saranno trattati i maggiori temi su due patologie: OSTEOPOROSI ed OSTEOARTROSI,di grande incidenza sulla qualità di vita oltre che sulla spesa del Sistema sanitario nazionale. Il convegno organizzato dai dottori ortopedici Sergio Salamone e Fabio Di Salvo che si svolgerà in due giornate, è aperto a varie figure professionali del mondo sanitario: medici specialisti e specializzandi di varie branche, farmacisti, tecnici ortopedici,tecnici della radiologia ,tecnici della riabilitazione, infermieri professionali ed intende essere uno strumento di formazione per i giovani medici e di aggiornamento per i colleghi specialisti e per le altre figure professionali sanitarie,che potranno trovare in esso non solo nozioni di base della materia ma anche nuovi percorsi clinici, innovativi, inquadramenti diagnostici e indicazioni delle più recenti metodiche di trattamento medico e chirurgico. Sabato 19 ,dopo una comunicazione libera “Tiroide e Benessere”, si proseguirà con una relazione sulla postura ed una riguardante le attività delle I.I.V.V. della C.R.I.,quindi seguirà una intera sessione chirurgica riguardante i trattamenti chirurgici delle fratture da fragilità dell’arto inferiore ed ai relativi trattamenti fisioterapici e riabilitativi.