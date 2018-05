PALERMO - Lo studio “Istud design” apre le porte al pubblico. Si svolgerà domani, venerdì 18 maggio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 in via Mariano Stabile 213, l’evento "Open! Studi aperti", manifestazione nazionale promossa dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPeC) e dedicata alla innovativa idea di design dello “Istud design” denominata “re-Design”, ovvero il design artigianale inteso come ricerca di nuove funzioni e funzionalità degli oggetti.Il design artigianale è, quindi, inteso dagli organizzatori, come vero percorso di rispetto dell’ambiente. L’utilizzo di materiali già esistenti, infatti, permette di evitare lo spreco di elementi naturali, contribuendo all’abbattimento, dell’emissioni gassose nell’atmosfera.Secondo Salvatore Palmeri e Anna Yudina di “Istud design”, “l’idea di re-Design è quindi cura e rispetto dell’ambiente, unito alla creatività progettuale, in sintesi riuso creativo. Ci piace pensare che ogni oggetto possa prendere nuova vita. Spesso cerchiamo, tra gli oggetti di antiquariato/modernariato per reinventarli a nuove funzionalità. Un comò così può diventare un mobile da bagno, una porta una testiera di un letto, una vetrina un mobile porta tv”.