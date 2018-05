E' l'ennesima aggressione ai danni di un clochard quella avvenuta ieri sera in via Puglisi Bertolino, nei pressi di piazza Sturzo. A soccorrere il senzatetto 24enne, originario del Bangladesh, i sanitari del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale Civico: aveva il volto tumefatto, era sotto choc.Il giovane clochard, uno dei tanti che da tempo stazionano sotto i portici della piazza, ha raccontato agli agenti di essere stato preso di mira da almeno tre ragazzi. Hanno rovistato tra i cartoni e le coperte del giaciglio, forse sperando di trovare qualche spicciolo. Ma lui non aveva nulla.. Un incubo tra calci, pugni e sangue, che si è concluso con un ricovero in ospedale per la rottura del setto nasale.Un clochard di 40 anni fu ridotto ad una maschera di sangue una notte di febbraio. A soccorrerlo fu un dipendente degli uffici regionale che si trovano nelle vicinanze.