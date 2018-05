È stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale per due uomini, un italiano e un ghanese, rimasti ustionati e ricoverati al Civico.A trasportarli al pronto soccorso un'ambulanza del 118. Dal Civico è poi stata avvisata la polizia che in queste ore sta ricostruendo la dinamica dell'incidente: i due avrebbero armeggiato su una cabina di un impianto elettrico che si trova nella zona di Brancaccio, nei pressi dell'Irsap.A marzo un uomo di 36 anni è morto dopo essere rimasto folgorato al Cep. Alessandro Damasco è stato travolto da una scarica elettrica mentre si trovava con altre persone in un'area abbandonata, in base a quanto accertato, la cabina dell'Enel era stata manomessa.