Dopo la designazione della giunta Musumeci e l'approvazione della Commissione Affari istituzionali dell'Ars, è arrivato anche il via libera dell'assemblea dei soci. Il nuovo presidente è il generale, ex, ex procuratore aggiunto della Repubblica di Catania, in quiescenza, ecommercialista siracusana,Una norma regionale dello scorso agosto ha previsto per l'ente la liquidazione entro l'anno, ma solo in seguito a un dialogo con lo Stato anche in vista del trasferimento del personale all'Agenzia delle Entrate. Norma sulla quale il Ministero dell’Economia aveva sollevato qualche dubbio.Con una nota, "la Segreteria regionale, le Rsa e tutti gli iscritti dell’di Riscossione Sicilia Spa danno ufficialmente il benvenuto al nuovo Consiglio di amministrazione, augurandogli buon lavoro e dichiarandosi disponibili a collaborare per affrontare, senza indugio, i tanti e vari problemi che da troppo tempo affliggono la Società". "Ci si rallegra - aggiungono - che finalmente, dopo tanti mesi, l’azienda abbia nuovamente una guida di riconosciuta capacità, competenza ed integrità. Infatti, soltanto così, dando un forte segnale di discontinuità con il passato, si può riprendere ad affrontare le tante ed irrisolte questioni, iniziando proprio dalla firma del Ccnl che vede i lavoratori esattoriali siciliani privi di contratto a differenza dei colleghi del resto d’Italia. Nel poco tempo che manca da oggi alla fine dell’anno ed alla liquidazione di Riscossione Sicilia occorre procedere con celerità, concretezza ed idee chiare, senza perdere un solo giorno".