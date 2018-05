PALERMO - Brutto risveglio per l'aeroporto di Palermo: questa mattina il personale della Ksm, che gestisce i controlli di sicurezza prima degli imbarchi, è in assemblea e la società non ha provveduto al personale sostitutivo. Una situazione che ha gettato lo scalo nel caos, con lunghe code agli imbarchi.La Gesap, tramite Twitter, raccomanda di arrivare con largo anticipo allo scalo, mentre i vertici della società si sono messi in contatto con la Prefettura e meditano anche richieste di risarcimento danni.