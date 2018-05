- Batosta in arrivo per i comuni siciliani che entro fine mese non raggiungeranno il 35% di raccolta differenziata. Palermo, ad esempio, dovrebbe pagare circa 11 milioni nei prossimi sei mesi. Stangate sono previste, comunque, per quasi tutti i comuni siciliani, considerato che pochissimi superano il 35% di differenziata come previsto da una recente ordinanza del presidente delle Regione. I calcoli sono stati fatti dal M5S sulla base di quanto previsto dall'ordinanza di Musumeci dello scorso 8 marzo, che prevede il trasferimento fuori Regione, a spese dei comuni, di una quota dei rifiuti prodotti nel caso in cui questi non raggiungano il 35% di raccolta differenziata entro la fine di questo mese. "Una follia - afferma Giampiero Trizzino - Musumeci scarica sui comuni le inefficienze della Regione, che non ha costruito gli impianti di trattamento. Il presidente sapeva benissimo che in poco più di due mesi i comuni non avrebbero mai potuto coprire un gap che dura da anni, specie senza avere a disposizione gli strumenti per farlo. Ciò significa metterli in ginocchio". (ANSA).