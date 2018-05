16) PALERMO - Teatro Massimo, ore 20:30 In scena "Le nozze di Figaro" di Mozart con la regia di Chiara Muti, sul podio il direttore musicale del Teatro Massimo, Gabriele Ferro. Repliche fino al 26 maggio.

1) MESSINA - Riserva naturale orientata "Laguna di Capo Peloro", lago di Torre Faro, ore 09:00 Raccolta straordinaria di pneumatici usati a terra e in mare. le attività verranno svolte da subacquei della società Ecosfera Diving Center Torre Faro di Messina.2) PALERMO - Punto Flaccovio, via Garcia Lorca 5, ore 09:00 Seminario su Sviluppo normativi e progettazione integrata "Bim & Project Management".3) PALAZZOLO ACREIDE (SR) - Teatro Greco, ore 09:00 In programma, nell'ambito del 24/mo Festival internazionale del teatro classico dei giovani 2018, "Un Orestea" di Eschilo, "Troiane" di Euripide e "Greek myth and Argon" di Evans.4) CATANIA - Aula delle Adunanze del Palazzo di Giustizia, piazza Verga, ore 10:00 In occasione del XXX anniversario della morte di Enzo Tortora si terrà un convegno dal titolo "Cosa è cambiato nella giustizia penale italiana sotto il profilo normativo e processuale" organizzato dall'Associazione forense "Avvocatura e Futuro".5) PALERMO - Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa, ore 10:30 Cerimonia di premiazione della quinta edizione di TuttoMondo Contest, promossa da Save the Children. La manifestazione, che rientra nell'ambito della campagna Illuminiamo il futuro per il contrasto alla povertà educativa.6) PALERMO - foyer del Teatro Al Massimo, ore 11:00 Presentazione del cartellone 2018 del Teatro Al Massimo. Interverranno il maestro Aldo Morgante, Umberto Scida, Antonello Capodici e alcuni tra i protagonisti della prossima stagione.7) PALERMO - Sala stampa Ars, ore 11:00 Conferenza stampa su "Le scelte di Legambiente per rafforzare in Sicilia le energie rinnovabili e continuare a salvaguardare il paesaggio".8) PALERMO - Orto Botanico, ore 15:30 Le riserve naturali siciliane affidate in gestione alle associazioni ambientaliste organizzano e promuovono l'evento regionale "Riserve naturali in Sicilia ...Preziose per natura" fino al 20 maggio. In programma il workshop "Rete Natura 2000 In Sicilia: stato di attuazione, prospettive e opportunità".9) BAGHERIA (PA) - Camera del Lavoro, ore 16:00 Riunione con i lavoratori delle società Ati Group, Ediltecna ed Emar del gruppo Aiello di Bagheria per un aggiornamento. Organizza la Cgil Palermo.10) GELA (CL) - Casa del Volontariato, via Ossidiana, ore 16:00 Evento conclusivo della sesta edizione del Passaporto del Volontariato a Gela sul tema "Il volontariato antidoto delle solitudini della società contemporanea" organizzato dal CeSVoP. Intervengono: Francesco Pira, docente di Comunicazione all'Università di Messina e Stefania Pagano, psicologa e psicoterapeuta.11) PALERMO - Spazio Franco, all'Interno dei Cantieri Culturali della Zisa, ore 16:00 Incontro, organizzato dal comitato Esistono i diritti, sul tema "Cannabis per uso terapeutico nella Regione Sicilia dal corpo del malato al cuore della politica". Interverranno, tra gli altri, Rossana Tessitore, Gaetano D'Amico, Fabrizio Ferrandelli, Zelda Raciti, Pino Apprendi, Valeria Ajovalasit e Silvja Manzi, tesoriera nazionale di Radicali Italiani.12) MESSINA - Palazzetto dello Sport della Cittadella sportiva dell'Annunziata, ore 18:00 "Antonio Di Bella, direttore di Rai News, sarà ospite della cerimonia di consegna dei premi del programma "Onore al Merito".13) PALERMO - Auditorium RAI, viale Strasburgo 19, ore 18:00 Nell'ambito della rassegna "Di Maggio in Maggio", il ciclo promosso dall'Associazione Flavio Beninati sarà in programma la presentazione del romanzo "Quattro donne" di Carla Garofalo, quarto volume della Collana Quadrifogli. Dialogano con l'autrice Ignazio Buttitta, professore di Etnologia e Storia delle tradizioni popolari e Alberto Samonà, giornalista e scrittore.14) PALERMO - Mercato Sanlorenzo, ore 18:30 "Festa della birra artigianale siciliana" fino al 20 con diverse iniziative e concerti.15) SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - Parrocchia Maria SS. del Rosario - S. Rocco, Piazza Regina Elena, ore 20:00 Il presidente dell'Associazione Meter don Fortunato Di Noto presenta il Gruppo territoriale di Trappeto dell'associazione.