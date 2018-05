I carabinieri hanno arrestato una donna di 55 anni, Nunzia Guercio - accusata di detenzione di droga - in un blitz eseguito ieri sera nel quartiere Sperone, a Palermo. In casa, in via Maria Santissima del Carmelo, i militari hanno trovato circa 300 grammi di hashish grazie al fiuto di Lego, cane antidroga, e una pistola semiautomatica 7,65 "Walther" con due serbatoi, di cui uno inserito ma senza munizioni. L'arresto della donna è stato convalidato e la pistola è stata consegnata ai Ris. (ANSA).