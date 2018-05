AGRIGENTO - Daniele Fragapane, 33enne agrigentino, personaggio di spicco di Cosa Nostra, rientra oggi in Italia, scortato da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza. A carico di Fragapane, informa la polizia, era stato emesso un mandato d'arresto europeo per associazione a delinquere di tipo mafioso, poiché nell'ambito dell'operazione 'Montagna' condotta dalla Dda di Palermo, che ha disarticolato le attività illecite delle nuove 'famiglie', era stato individuato come braccio destro del reggente il mandamento.Le indagini, condotte dai Carabinieri di Agrigento, con il supporto operativo per l'estero dello Scip della Criminalpol in sinergia con le autorità belga, hanno permesso l'arresto del latitante ed il suo rientro in Italia in breve tempo. Giunto a Fiumicino ed espletate le formalità dell'arresto sul territorio nazionale presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, Fragapane verrà trasferito in carcere e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria siciliana. (ANSA).