Decine le telefonate giunte stanotte al centralino dei vigili del fuoco per un'auto data alle fiamme allo Zen.Da accertare le cause. Altre due macchine sono state gravemente danneggiate da due distinti roghi, nella zona del centro città.che dopo aver spento le fiamme hanno effettuato i rilievi per accertare l'eventuale dolo. Le indagini sono in corso.