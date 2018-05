antieri e limiti di velocità puntualmente non rispettati, in seguito ai quali percorrere la Palermo-Agrigento diventa un'impresa.

Lo scorrimento veloce continua a fare da sfondo a tragici incidenti e, tra la metà di marzo e aprile, altre due persone sono rimaste uccise. Vincenzo D'Amico, 56 anni, abitava a Bolognetta.Proprio quel tragitto, che ben conosceva e che percorreva quotidianamente, gli ha riservato la trappola peggiore: lo scontro è avvenuto con un camion all'altezza di Villabate, nei pressi di un "curvone" tristemente noto perché particolarmente pericoloso.. In questo caso l'incidente si è verificato nella zona di Bolognetta: il giovane ha perso il controllo del suo scooter ed è finito fuori strada, riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo. Il ventinovenne abitava da tempo a Fondi, in provincia di Latina, ed era tornato a Palermo per qualche giorno di vacanza.Nell'incidente è anche rimasto ferito un 66enne che è stato trasportato al Buccheri La Ferla. L'ennesimo episodio che alimenta l'allarme sicurezza sulla statale definita ormai "maledetta", soprattutto da chi per motivi di lavoro la percorre quotidianamente. Gli automobilisti puntano il dito contro c"Distrazione e alta velocità - spiegano - sono tra i fattori che incidono di più. Gli automobilisti spesso superano i limiti di settanta e novanta chilometri orari sulla statale, a ciò si aggiunge la frequente abitudine di invadere la carreggiata opposta". E la situazione non è migliore da Lercara Friddi in poi, zona di competenza dei carabinieri.- dice Mariano Guttadauro, agente di commercio - ed è davvero difficile evitare di rimanere coinvolti in incidenti. La superficialità alla guida è purtroppo molto frequente, ma in strade come questa può rivelarsi fatale". Mario Territo lavora invece per una compagnia di trasporto regionale: "Uno dei tratti più pericolosi è sicuramente quello nei pressi di Villabate, proprio all'altezza della grande curva. Lì anche l'entrata e l'uscita dei mezzi dalla carreggiata laterale avviene frequentemente senza alcuna precauzione. Inoltre - conclude - sarebbe necessaria l'installazione degli autovelox per scoraggiare scambia questa strada per un autodromo".