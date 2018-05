che in cassa mancano all’appello 46 milioni di euro. Il 38% dei contribuenti della quinta città d’Italia non ha infatti versato la Tari dello scorso anno e così Palazzo delle Aquile corre ai ripari, inviando una missiva “conciliante” ai morosi che potranno così mettersi in regola con uno sconto sulle sanzioni.e poi regolarizzare la propria posizione in cambio di un ammorbidimento delle penali: il 4,3% in più per chi non ha pagato la prima rata Tari 2017 (rispetto a una multa del 30%) e il 3,75% per chi non ha versato il saldo.dal 43 al 38%, sono ancora in tantissimi a non versare la tassa. A conti fatti si tratta di 46 milioni che mancano all’appello per un Comune che ha enormi problemi di liquidità, con un picco preoccupante per le utenze non domestiche, cioè negozi e imprese, che per più della metà non pagano.in via Libertà un cittadino su 4 e un’impresa su 2, a Mondello e Sferracavallo un cittadino su 3 e il 60% delle aziende, in costa Sud solo la metà.