CASTELVETRANO (TRAPANI) - Non ha atteso che fossero le ruspe della ditta incaricata dal Comune a demolire la sua casa, comunque da tempo già acquisita al patrimonio dell'ente locale, e così in questi giorni un ormai ex proprietario di un'abitazione abusiva di via 41, a Triscina, ha pagato lui una ditta affinché abbattesse l'immobile. I lavori di rimozione degli inerti della struttura, che aveva un piano terra e un primo piano, sono ancora in corso.Chi non ha provveduto alla demolizione in prima persona si vedrà addebitare le relative spese da parte del Comune che a sua volta per l'operazione ha ottenuto una anticipazione di 3 milioni di euro dalla Cassa depositi e prestiti. La gara relativa ai lavori di demolizione d'ufficio di 85 immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale è stata aggiudicata lunedì scorso al Libero consorzio comunale di Trapani. (ANSA).