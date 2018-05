"Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento", sono state le parole del capo politico M5s sul Blog delle stelle.

"Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrate a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del Movimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento - ancora -. Adesso è il vostro momento. Abbiamo lavorato più di 70 giorni per arrivare fino a qui e proporre quanto tutti insieme abbiamo detto in campagna elettorale".

PALERMO - La domanda che viene formulata è semplice, forse troppo: "Approvi il contratto del governo del cambiamento?". I simpatizzanti del Movimento cinque stelle dovranno scegliere tra u sì o un no. La votazione su Rousseau è stata lanciata da Luigi Di Maio: