Milioni di persone in tutto il mondo seguiranno oggi in diretta Tv le nozze reali. Altre centinaia, scrive la Bbc online, hanno trascorso la notte sui marciapiedi di Windsor per assicurarsi i posti migliori e poter seguire dal vivo la coppia al suo passaggio in carrozza dopo la cerimonia nella cappella di St. George. A loro questa mattina si aggiungeranno altre 100 mila persone circa, che cercheranno di farsi largo nella speranza di intravedere la coppia reale tra la folla.

Sotto ad una sole splendente e una temperatura molto gradevole ecco gli ospiti al Castello di Windsor e nella cappella di St. George per assistere al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle. Oltre ai circa 2.640 rappresentanti della 'gente comune', scelti dai due futuri sposi per assistere alle nozze nel cortile del castello, hanno preso posto in chiesa il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, con il volto sorridente e rilassato; la regina dei talk show americani Oprah Winfrey; l'attore britannico Idris Elba, elegantissimo in completo blu e camicia bianca; la popstar James Blunt con la moglie Sophia. Tra gli invitati già arrivati c'è anche Chelsy Davy, ex storica fidanzata di Harry.