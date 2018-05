"L'antimafia spero che non si concluda mai in Sicilia come in ogni parte, perché è un modo di pensare e concepire la lotta alla criminalità". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a Messina. "Poi - ha aggiunto - ci sono due antimafie: c'è quella vera e quella che è servita a fare carriere anche nell'ambiente politico. Ed è quella che noi abbiamo sempre denunciato. Si distingue con la sobrietà degli atteggiamenti. L'antimafia è innanzitutto uno stile, se diventa un salvacondotto, se diventa una scorciatoia per riabilitare le mediocrità non è più antimafia". "Il voto di scambio in Sicilia c'è, credo, dal 1947 , continua ad esserci, i processi sono diffusi, sono ovunque, io sono sempre convinto anzi sempre più convinto che prima di far arrivare la magistratura la politica deve poter fare la selezione e deve poterlo fare con grande serenità ma anche con forte determinazione. I personaggi chiacchierati e discussi vanno invitati a mettersi da parte", ha concluso. (ANSA).