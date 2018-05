- In un appartamento disabitato in via Terrasanta gli eredi del proprietario scomparso da un paio di mesi, nel corso di un sopralluogo hanno trovato un siluro da profondità della seconda guerra mondiale. L'ordigno è stato trovato nella vasca da bagno. I proprietari hanno subito chiamato gli agenti di polizia che sono arrivati nell'appartamento insieme agli artificieri e ai militari dell'esercito. Da questa mattina la zona di fronte al cinema Golden è stata presidiata dalla polizia. Nel palazzo di sei piani quell'appartamento in questi anni era stato utilizzato come magazzino e dentro sono stati trovati diversi oggetti tra cui il siluro. L'ordigno è stato prelevato dai militari del genio e portato in una cava dove sarà fatto brillare. (ANSA).