PALERMO - Altre 34 sanzioni per l'uso del telefonino mentre si è guida di veicoli sono state comminate dalla Polizia Municipale negli ultimi giorni a Palermo. Il comandante Gabriele Marchese ha disposto il servizio di quattro pattuglie con vigili in borghese a bordo di moto "civetta" che individuano nel traffico i conducenti intenti a conversare. A ciascuno dei 34 conducenti è stata fatta una multa 161 euro e sono stati decurtati 5 punti sulla patente. I controlli sono stati disposti in modo alternati in diverse zone della città in modo da garantire una vigilanza tanto in centro quanto nelle periferie. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha espresso il suo plauso "per questo tipo di intervento che sta evidentemente mostrando la propria efficacia, anche se accanto se non prima della sanzione pecuniaria che funge da deterrente è fondamentale che cresca il senso civico, la coscienza che la distrazione alla guida è causa di tragedie e lutti, come purtroppo troppo spesso raccontato dalla cronaca''. (ANSA).